Харьковчанка Садурская стала лицом украшения «Украина» из титана (видео)

Чемпионка мира по фридайвингу Екатерина Садурская презентовала произведение ювелирного искусства, над которым работали два года полномасштабного вторжения РФ.

Колье «Украина» создал ювелирный дом «OBERIG». Как сообщили на странице компании в facebook, над колье работали в течение двух лет.

«Украина» — это украшение из белого золота, титана и бриллиантов. Ее центральный элемент — кулон с изображением Марии Оранты, которая, подняв руки в жесте мольбы, молится за Украину», — сообщили ювелиры.

Лицом украшения из Титана стала Екатерина Садурская, которая недавно поставила уникальный мировой рекорд — погрузилась на глубину 78 метров на одном дыхании.

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