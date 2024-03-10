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Харьковчанка Садурская стала лицом украшения «Украина» из титана (видео)

Общество 11:29   10.03.2024
Оксана Горун
Харьковчанка Садурская стала лицом украшения «Украина» из титана (видео) Фото: oberigjewelry

Чемпионка мира по фридайвингу Екатерина Садурская презентовала произведение ювелирного искусства, над которым работали два года полномасштабного вторжения РФ.

Колье «Украина» создал ювелирный дом «OBERIG». Как сообщили на странице компании в facebook, над колье работали в течение двух лет.

«Украина» — это украшение из белого золота, титана и бриллиантов. Ее центральный элемент — кулон с изображением Марии Оранты, которая, подняв руки в жесте мольбы, молится за Украину», — сообщили ювелиры.

Лицом украшения из Титана стала Екатерина Садурская, которая недавно поставила уникальный мировой рекорд — погрузилась на глубину 78 метров на одном дыхании.

Читайте также: Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чемпионка мира по фридайвингу Екатерина Садурская презентовала произведение ювелирного искусства, над которым работали два года полномасштабного вторжения РФ".