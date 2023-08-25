Харьковчанка завоевала второе «золото» на чемпионате мира по фридайвингу
Харьковская спортсменка Екатерина Садурская 24 августа одержала победу на международных соревнованиях, которые проходят в Гондурасе с 20 по 27 августа.
На этот раз ей покорилась глубина 78 метров в дисциплине CNF (ныряние с постоянным весом без ласт), что стало также новым рекордом мира, пишет пресс-служба ХОВА.
Первую золотую медаль этого чемпионата Екатерина получила в дисциплине FIM, нырнув на глубину 97м.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская спортсменка Екатерина Садурская 24 августа одержала победу на международных соревнованиях, которые проходят в Гондурасе с 20 по 27 августа. ".