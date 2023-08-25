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Харьковчанка завоевала второе «золото» на чемпионате мира по фридайвингу

Мир 21:00   25.08.2023
Елена Нагорная
Харьковчанка завоевала второе «золото» на чемпионате мира по фридайвингу

Харьковская спортсменка Екатерина Садурская 24 августа одержала победу на международных соревнованиях, которые проходят в Гондурасе с 20 по 27 августа. 

На этот раз ей покорилась глубина 78 метров в дисциплине CNF (ныряние с постоянным весом без ласт), что стало также новым рекордом мира, пишет пресс-служба ХОВА.

Первую золотую медаль этого чемпионата Екатерина получила в дисциплине FIM, нырнув на глубину 97м.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Спорт, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская спортсменка Екатерина Садурская 24 августа одержала победу на международных соревнованиях, которые проходят в Гондурасе с 20 по 27 августа. ".