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Харків’янка виборола друге “золото” на чемпіонаті світу з фридайвінгу

Світ 21:00   25.08.2023
Олена Нагорна
Харків’янка виборола друге “золото” на чемпіонаті світу з фридайвінгу

Харківська спортсменка Катерина Садурська 24 серпня здобула ще одну перемогу на міжнародних змаганнях, які проходять у Гондурасі з 20 по 27 серпня. 

Цього разу їй підкорилася глибина 78 метрів у дисципліні CNF (пірнання з постійною вагою без ласт), що стало також новим рекордом світу, пише пресслужба ХОВА.

Першу золоту медаль цього чемпіонату Катерина здобула у дисципліні FIM, пірнувши на глибину 97 метрів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Спорт, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська спортсменка Катерина Садурська 24 серпня здобула ще одну перемогу на міжнародних змаганнях, які проходять у Гондурасі з 20 по 27 серпня. ".