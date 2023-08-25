Харків’янка виборола друге “золото” на чемпіонаті світу з фридайвінгу

Харківська спортсменка Катерина Садурська 24 серпня здобула ще одну перемогу на міжнародних змаганнях, які проходять у Гондурасі з 20 по 27 серпня.

Цього разу їй підкорилася глибина 78 метрів у дисципліні CNF (пірнання з постійною вагою без ласт), що стало також новим рекордом світу, пише пресслужба ХОВА.

Першу золоту медаль цього чемпіонату Катерина здобула у дисципліні FIM, пірнувши на глибину 97 метрів.