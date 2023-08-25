Харків’янка виборола друге “золото” на чемпіонаті світу з фридайвінгу
Харківська спортсменка Катерина Садурська 24 серпня здобула ще одну перемогу на міжнародних змаганнях, які проходять у Гондурасі з 20 по 27 серпня.
Цього разу їй підкорилася глибина 78 метрів у дисципліні CNF (пірнання з постійною вагою без ласт), що стало також новим рекордом світу, пише пресслужба ХОВА.
Першу золоту медаль цього чемпіонату Катерина здобула у дисципліні FIM, пірнувши на глибину 97 метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська спортсменка Катерина Садурська 24 серпня здобула ще одну перемогу на міжнародних змаганнях, які проходять у Гондурасі з 20 по 27 серпня. ".