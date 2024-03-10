Харків’янка Садурська стала обличчям прикраси “Україна” з титану (відео)
Чемпіонка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська презентувала витвір ювелірного мистецтва, над яким працювали два роки повномасштабного вторгнення РФ.
Кольє “Україна” створив ювелірний будинок “OBERIG”. Як повідомили на сторінці компанії у фейсбуці, над кольє працювали протягом двох років.
“Україна” — це прикраса з білого золота, титану та діамантів. Її центральний елемент — кулон з зображенням Марії Оранти, що піднявши руки у жесті благання, молиться за Україну“, — повідомили ювеліри.
Обличчям прикраси з титану стала Катерина Садурська, яка нещодавно поставила унікальний світовий рекорд — пірнула на глибину 78 метрів на одному подиху.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чемпіонка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська презентувала витвір ювелірного мистецтва, над яким працювали два роки повномасштабного вторгнення РФ".