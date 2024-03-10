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Харків’янка Садурська стала обличчям прикраси “Україна” з титану (відео)

Суспільство 11:29   10.03.2024
Оксана Горун
Харків’янка Садурська стала обличчям прикраси “Україна” з титану (відео)

Чемпіонка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська презентувала витвір ювелірного мистецтва, над яким працювали два роки повномасштабного вторгнення РФ.

Кольє “Україна” створив ювелірний будинок “OBERIG”. Як повідомили на сторінці компанії у фейсбуці, над кольє працювали протягом двох років.

“Україна” — це прикраса з білого золота, титану та діамантів. Її центральний елемент — кулон з зображенням Марії Оранти, що піднявши руки у жесті благання, молиться за Україну“, — повідомили ювеліри.

Обличчям прикраси з титану стала Катерина Садурська, яка нещодавно поставила унікальний світовий рекорд — пірнула на глибину 78 метрів на одному подиху.

Читайте також: Харків’янка Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу в Гондурасі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чемпіонка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська презентувала витвір ювелірного мистецтва, над яким працювали два роки повномасштабного вторгнення РФ".