Харків’янка Садурська стала обличчям прикраси “Україна” з титану (відео)

Чемпіонка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська презентувала витвір ювелірного мистецтва, над яким працювали два роки повномасштабного вторгнення РФ.

Кольє “Україна” створив ювелірний будинок “OBERIG”. Як повідомили на сторінці компанії у фейсбуці, над кольє працювали протягом двох років.

“Україна” — це прикраса з білого золота, титану та діамантів. Її центральний елемент — кулон з зображенням Марії Оранти, що піднявши руки у жесті благання, молиться за Україну“, — повідомили ювеліри.

Обличчям прикраси з титану стала Катерина Садурська, яка нещодавно поставила унікальний світовий рекорд — пірнула на глибину 78 метрів на одному подиху.