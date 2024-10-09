Live
  • Ср 09.10.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 45.24

Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу

Спорт 17:35   09.10.2024
Оксана Якушко
Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу Фото: ХОВА

Со 2 по 13 октября в Греции проходит чемпионат мира по фридайвингу CMAS, где соревнуются 136 спортсменов из 44 стран, сообщила ХОВА.

В соревнованиях среди женщин в дисциплине FIM (свободное погружение) Екатерина Садурская победила с результатом 95 м. Второе и третье место заняли спортсменки из США.

Садурской предстоит борьба за медали еще в двух дисциплинах.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Читайте также:Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
09.10.2024, 12:19
Последствия авиаудара по Харькову: обломки разлетелись на сотни метров (видео)
Последствия авиаудара по Харькову: обломки разлетелись на сотни метров (видео)
09.10.2024, 16:59
Взрывы слышны в Харькове: КАБ «прилетел» в Шевченковском районе
Взрывы слышны в Харькове: КАБ «прилетел» в Шевченковском районе
09.10.2024, 15:53
Новости Харькова — главное за 9.10: взрывы в городе, КАБ попал в дом в Слатино
Новости Харькова — главное за 9.10: взрывы в городе, КАБ попал в дом в Слатино
09.10.2024, 18:08
Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина
Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина
09.10.2024, 16:06
Сбежать за $7500 за границу – схему для уклонистов придумал юрист из Харькова
Сбежать за $7500 за границу – схему для уклонистов придумал юрист из Харькова
09.10.2024, 18:51

Новости по теме:

16:53
Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе
17:45
Нырнула на 77 м. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд
13:53
Спортсменка из Харькова Екатерина Садурская нырнула глубже всех в мире

Вы читали новость: «Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со 2 по 13 октября в Греции проходит чемпионат мира по фридайвингу CMAS, где соревнуются 136 спортсменов из 44 стран, сообщила ХОВА.".