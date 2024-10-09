Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу
Фото: ХОВА
Со 2 по 13 октября в Греции проходит чемпионат мира по фридайвингу CMAS, где соревнуются 136 спортсменов из 44 стран, сообщила ХОВА.
В соревнованиях среди женщин в дисциплине FIM (свободное погружение) Екатерина Садурская победила с результатом 95 м. Второе и третье место заняли спортсменки из США.
Садурской предстоит борьба за медали еще в двух дисциплинах.
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- Категории: Спорт, Украина, Харьков; Теги: Катерина Садурская, фридайвинг, Харьков, харьковчанка, чемпионат мира;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со 2 по 13 октября в Греции проходит чемпионат мира по фридайвингу CMAS, где соревнуются 136 спортсменов из 44 стран, сообщила ХОВА.".