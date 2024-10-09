Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу

Со 2 по 13 октября в Греции проходит чемпионат мира по фридайвингу CMAS, где соревнуются 136 спортсменов из 44 стран, сообщила ХОВА.

В соревнованиях среди женщин в дисциплине FIM (свободное погружение) Екатерина Садурская победила с результатом 95 м. Второе и третье место заняли спортсменки из США.

Садурской предстоит борьба за медали еще в двух дисциплинах.

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