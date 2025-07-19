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У спортсменки из Харькова Садурской — день рождения: достижения чемпионки

Спорт 15:17   19.07.2025
Виктория Яковенко
У спортсменки из Харькова Садурской — день рождения: достижения чемпионки Фото: Екатерина Садурская

19 июля ныряльщица Екатерина Садурская из Харькова отмечает свой день рождения – ей исполняется 33 года. Спортсменка установила ряд мировых рекордов во фридайвинге – погружении под воду на задержке дыхания.

В честь ее праздника Kharkiv Freediving club напомнил достижения Садурской. Она шесть раз становилась чемпионкой мира по фридайвингу в дисциплинах CNF и FIM. На ее счету – семь мировых рекордов: от 74 м до невероятных 84 м в погружении без ласт (CNF).

Напомним, обширное интервью Екатерины Садурской вышло на страницах журнала Vogue Ukraine. Интервью украшают фотографии спортсменки в разных образах: хлопковом белье, гидрокостюме, деловом блейзере и кожаном бомбере. Эта фотосессия, по словам ныряльщицы, длилась девять часов. Однако она подчеркнула: не устала.

Читайте также: Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля ныряльщица Екатерина Садурская из Харькова отмечает свой день рождения – ей исполняется 33 года. ".