12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже
Фото: Reuters
12 медалей завоевали украинцы на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает «Суспільне Спорт».
Спортсмены получили три золотые медали, что является лучшим результатом за 12 лет на уровне Олимпийских игр. Также украинцы завоевали пять серебряных и четыре бронзовые медали.
Восемь спортсменов из Харьковской области, представлявшие Украину в шести видах спорта, в этот раз остались без наград.
Инфографика «Суспільне спорт»
Как сообщалось, от Харьковской области на Олимпиаде выступали:
— Полина Бугрова — бадминтон;
— Айдер Абдураимов — бокс;
— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;
— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;
— Элина Свитолина-Монфис — теннис;
— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко — брейкинг.
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: Олимпиада -2024, спорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 14:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 медалей завоевали украинцы на летних Олимпийских играх в Париже".