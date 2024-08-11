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12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже

Спорт 14:24   11.08.2024
Елена Нагорная
12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже Фото: Reuters

12 медалей завоевали украинцы на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает «Суспільне Спорт».

Спортсмены получили три золотые медали, что является лучшим результатом за 12 лет на уровне Олимпийских игр. Также украинцы завоевали пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Восемь спортсменов из Харьковской области, представлявшие Украину в шести видах спорта, в этот раз остались без наград.


Инфографика «Суспільне спорт»

Как сообщалось, от Харьковской области на Олимпиаде выступали:

— Полина Бугрова — бадминтон;
— Айдер Абдураимов — бокс;
— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;
— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;
— Элина Свитолина-Монфис — теннис;
— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко — брейкинг.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 14:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 медалей завоевали украинцы на летних Олимпийских играх в Париже".