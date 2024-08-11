12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже

12 медалей завоевали украинцы на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает «Суспільне Спорт».

Спортсмены получили три золотые медали, что является лучшим результатом за 12 лет на уровне Олимпийских игр. Также украинцы завоевали пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Восемь спортсменов из Харьковской области, представлявшие Украину в шести видах спорта, в этот раз остались без наград.



Инфографика «Суспільне спорт»

Как сообщалось, от Харьковской области на Олимпиаде выступали:

— Полина Бугрова — бадминтон;

— Айдер Абдураимов — бокс;

— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;

— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;

— Элина Свитолина-Монфис — теннис;

— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко — брейкинг.

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