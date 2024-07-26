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Шансы харьковских спортсменов на олимпийские медали во Франции оценили в ХОВА

Мир 14:05   26.07.2024
Елена Нагорная
Шансы харьковских спортсменов на олимпийские медали во Франции оценили в ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

На летней Олимпиаде во Франции Харьковщину будут представлять в том числе титулованные спортсмены, завоевавшие призовые места на предыдущих Играх в Токио. Представители региона имеют высокие шансы на медали, но в ряде видов спорта все будет зависеть от жеребьевки.

Такое мнение высказал на брифинге, посвященном подготовке спортсменов Харьковщины к Олимпиаде, начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.

Он отметил, что несмотря на полномасштабную войну в 2022 и 2023 годах Харьковская область мощно выступала на национальных и международных соревнованиях и в рейтинге Министерства молодежи и спорта занимает второе общее командное место среди всех регионов по количеству медалей на чемпионатах Украины.

«Касательно прогнозов. В некоторых видах спорта основным моментом будет жеребьевка, насколько она будет удачной. И здесь у каждого спортсмена есть шансы. Если мы говорим о тех спортсменах, принимавших участие в Олимпийских играх, то это и Элина Свитолина, и Владислава и Марина Алексеевы, которые являются призерами прошлых Олимпийских игр в Токио. Это опытные спортсмены, имеющие уже спрос, который дает может немного большие возможности выступить лучше, чем другие спортсмены. Кроме этого хотелось бы отметить и Камилу Конотоп, которая является лидером, в принципе, сборной команды Украины по тяжелой атлетике, и она уже является чемпионкой Европы и чемпионкой мира. Но мы видим по Олимпийским играм в Токио, что даже лидеры, которых ставили уже до соревнований на пьедестал, в первых встречах делали такие ошибки, как, например, Ирина Деха. Поэтому спорт предсказать очень трудно, но можем говорить, что у нас высокие шансы иметь медали и не одну», — сказал Ананченко.

Как сообщалось, восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции. Они будут выступать в шести видах спорта:

— Полина Бугрова — бадминтон;
— Айдер Абдураимов — бокс;
— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;
— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;
— Элина Свитолина-Монфис — теннис;
— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко — брейкинг.

Старт XXIII Олимпийских игр состоится 26 июля, они продлятся до 11 августа.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 14:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На летней Олимпиаде во Франции Харьковщину будут представлять в том числе титулованные спортсмены, завоевавшие призовые места на предыдущих Играх в Токио. Представители региона имеют высокие шансы на медали, но в ряде видов спорта все будет зависеть от жеребьевки.".