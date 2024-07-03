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Стало известно, какие спортсмены с Харьковщины представят Украину на Олимпиаде

Мир 19:24   03.07.2024
Елена Нагорная
Стало известно, какие спортсмены с Харьковщины представят Украину на Олимпиаде Фото: ХОВА

Восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, они будут выступать в шести видах спорта:

— Полина Бугрова — бадминтон;
— Айдер Абдураимов — бокс;
— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;
— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;
— Элина Свитолина-Монфис — теннис;
— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко впервые на Олимпиаде представят Харьковщину в брейкинге.

Синегубов встретился с участниками Олимпийских игр и передал им флаг Харьковской области. Айдер Абдураимов, обладатель лицензии на участие в летних соревнованиях, первым поставил свою подпись. Впоследствии флаг передадут спортсменам Харьковщины и в олимпийский городок.

Старт XXIII Олимпийских игр состоится 26 июля, они продлятся до 11 августа.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции".