Стало известно, какие спортсмены с Харьковщины представят Украину на Олимпиаде
Восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, они будут выступать в шести видах спорта:
— Полина Бугрова — бадминтон;
— Айдер Абдураимов — бокс;
— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;
— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;
— Элина Свитолина-Монфис — теннис;
— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко впервые на Олимпиаде представят Харьковщину в брейкинге.
Синегубов встретился с участниками Олимпийских игр и передал им флаг Харьковской области. Айдер Абдураимов, обладатель лицензии на участие в летних соревнованиях, первым поставил свою подпись. Впоследствии флаг передадут спортсменам Харьковщины и в олимпийский городок.
Старт XXIII Олимпийских игр состоится 26 июля, они продлятся до 11 августа.
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- Категории: Мир, Спорт, Украина, Харьков; Теги: Конотоп, олимпиада, Свитолина, синегубов, спорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции".