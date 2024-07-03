Стало известно, какие спортсмены с Харьковщины представят Украину на Олимпиаде

Восемь спортсменов из Харьковской области представят Украину на летних Олимпийских играх во Франции.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, они будут выступать в шести видах спорта:

— Полина Бугрова — бадминтон;

— Айдер Абдураимов — бокс;

— Камила Конотоп — тяжелая атлетика;

— Владислава и Марина Алексеевы — артистическое плавание;

— Элина Свитолина-Монфис — теннис;

— Екатерина Павленко и Анна Пономаренко впервые на Олимпиаде представят Харьковщину в брейкинге.

Синегубов встретился с участниками Олимпийских игр и передал им флаг Харьковской области. Айдер Абдураимов, обладатель лицензии на участие в летних соревнованиях, первым поставил свою подпись. Впоследствии флаг передадут спортсменам Харьковщины и в олимпийский городок.

Старт XXIII Олимпийских игр состоится 26 июля, они продлятся до 11 августа.