Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді

Вісім спортсменів із Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, вони виступатимуть у шести видах спорту:

– Поліна Бугрова — бадмінтон;

– Айдер Абдураїмов — бокс;

– Каміла Конотоп — важка атлетика;

– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;

– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;

– Катерина Павленко й Анна Пономаренко вперше на Олімпіаді представлять Харківщину у брейкінгу.

Синєгубов зустрівся з учасниками Олімпійських ігор та передав їм прапор Харківської області. Айдер Абдураїмов, власник ліцензії на участь у літніх змаганнях, першим поставив свій підпис. Згодом прапор передадуть спортсменам Харківщини та в олімпійське містечко.

Старт XXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня, вони триватимуть до 11 серпня.