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Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді

Світ 19:24   03.07.2024
Олена Нагорна
Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді Фото: пресслужба ХОВА

Вісім спортсменів із Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, вони виступатимуть у шести видах спорту:

– Поліна Бугрова — бадмінтон;
– Айдер Абдураїмов — бокс;
– Каміла Конотоп — важка атлетика;
– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;
– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;
– Катерина Павленко й Анна Пономаренко вперше на Олімпіаді представлять Харківщину у брейкінгу.

Синєгубов зустрівся з учасниками Олімпійських ігор та передав їм прапор Харківської області. Айдер Абдураїмов, власник ліцензії на участь у літніх змаганнях, першим поставив свій підпис. Згодом прапор передадуть спортсменам Харківщини та в олімпійське містечко.

Старт XXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня, вони триватимуть до 11 серпня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім спортсменів із Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції".