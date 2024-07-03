Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді
Вісім спортсменів із Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції.
Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, вони виступатимуть у шести видах спорту:
– Поліна Бугрова — бадмінтон;
– Айдер Абдураїмов — бокс;
– Каміла Конотоп — важка атлетика;
– Владислава й Марина Алексієви — артистичне плавання;
– Еліна Світоліна-Монфіс — теніс;
– Катерина Павленко й Анна Пономаренко вперше на Олімпіаді представлять Харківщину у брейкінгу.
Синєгубов зустрівся з учасниками Олімпійських ігор та передав їм прапор Харківської області. Айдер Абдураїмов, власник ліцензії на участь у літніх змаганнях, першим поставив свій підпис. Згодом прапор передадуть спортсменам Харківщини та в олімпійське містечко.
Старт XXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня, вони триватимуть до 11 серпня.
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- Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: Конотоп, олимпиада, сінєгубов, Свитолина, спорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім спортсменів із Харківської області представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції".