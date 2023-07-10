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Світоліна обіграла “непрохідну” суперницю та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Світ 07:31   10.07.2023
Оксана Горун
Світоліна обіграла “непрохідну” суперницю та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Харківська тенісистка Еліна Світоліна показала характер на корті, витримавши важкий 3-сетовий матч. Вона вибила з турніру суперницю, яка виступала під “нейтральним прапором” – Вікторію Азарєнка з Білорусі.

До цього моменту Азарєнка була для Еліни Світоліної “непрохідною” суперницею. Харків’янка зустрічалася з білорускою п’ять разів – і всі п’ять разів програла.

“Вчора Еліна мені сказала: “Я все, що в мене є, віддам на корті. Я не програю цьому гравцю. Я гратиму не за себе. Гратиму за Україну проти Азарєнка”. 11-9 на тайбрейку третього вирішального”, — прокоментував перемогу спортсменки її ексспонсор харківський бізнесмен Юрій Сапронов.

Дуель українки та “нейтральної” білоруски тривала майже три години. Світоліна вирвала перемогу на тайбрейку у вирішальній партії.

 

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Українка вдруге в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її суперницею стане перша ракетка світу полячка Іга Свьонтек.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 07:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська тенісистка Еліна Світоліна показала характер на корті, витримавши важкий 3-сетовий матч. Вона вибила з турніру суперницю, яка виступала під “нейтральним прапором” – Вікторію Азарєнка з Білорусі".