Світоліна обіграла “непрохідну” суперницю та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
Харківська тенісистка Еліна Світоліна показала характер на корті, витримавши важкий 3-сетовий матч. Вона вибила з турніру суперницю, яка виступала під “нейтральним прапором” – Вікторію Азарєнка з Білорусі.
До цього моменту Азарєнка була для Еліни Світоліної “непрохідною” суперницею. Харків’янка зустрічалася з білорускою п’ять разів – і всі п’ять разів програла.
Дуель українки та “нейтральної” білоруски тривала майже три години. Світоліна вирвала перемогу на тайбрейку у вирішальній партії.
Epic. Elina ✨ @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka в rollercoaster 3-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj
– Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023
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Українка вдруге в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її суперницею стане перша ракетка світу полячка Іга Свьонтек.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська тенісистка Еліна Світоліна показала характер на корті, витримавши важкий 3-сетовий матч. Вона вибила з турніру суперницю, яка виступала під “нейтральним прапором” – Вікторію Азарєнка з Білорусі".