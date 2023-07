Світоліна обіграла “непрохідну” суперницю та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Харківська тенісистка Еліна Світоліна показала характер на корті, витримавши важкий 3-сетовий матч. Вона вибила з турніру суперницю, яка виступала під “нейтральним прапором” – Вікторію Азарєнка з Білорусі.

До цього моменту Азарєнка була для Еліни Світоліної “непрохідною” суперницею. Харків’янка зустрічалася з білорускою п’ять разів – і всі п’ять разів програла.

Дуель українки та “нейтральної” білоруски тривала майже три години. Світоліна вирвала перемогу на тайбрейку у вирішальній партії.

Epic. Elina ✨ @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka в rollercoaster 3-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj

– Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023