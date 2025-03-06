Що стало у Харкові «маленькою перемогою», розповів Терехов в Люксембурзі

Міський голова Харкова продовжує перебувати у відрядженні за кордоном. Зокрема, він взяв участь у бізнес-форумі «Ukraine Resilience Business Forum», який відбувся напередодні в Торговій палаті Люксембургу.

Мер виступив на панелі, присвяченій забезпеченню енергетичної стійкості, повідомили у Харківській міськраді.

У своїй промові Терехов наголосив на необхідності створення автономного «енергетичного острова» в Харкові.

«Під час масованого обстрілу критичної інфраструктури, який стався 25 грудня минулого року, було зафіксоване влучання 13-ти ракет С-400. Так, постраждало нове обладнання. Але нам вдалося втримати енергетику міста. Ми також не зупинили теплопостачання в деяких районах. І це наша маленька перемога», – сказав Терехов, передають у мерії.

Він також повідомив, що загалом у місті планують встановити 140 одиниць генерувального обладнання. Крім того, в Харкові працюють над створенням незалежної енергосистеми для метрополітену та наземного електротранспорту.

«Нам потрібно напряму залучати кошти інвесторів. Харків також тісно співпрацює з Міністерством фінансів України. Важливо, щоб усі гілки влади об’єдналися заради відновлення України та досягнення миру», – додав Терехов.

Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті близько 06:00 25 грудня. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках. За словами начальника ХОВА Олега Синегубова, основний удар прийшовся по енергетичній системі міста. Руйнування він оцінив як «досить значні». Без тепла, гарячої води та електрики 25 грудня одночасно опинилися понад 100 тисяч абонентів.