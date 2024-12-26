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Харків на Різдво атакували 17 “шахедів” і 13 ракет – ХОВА

Події 11:45   26.12.2024
Оксана Горун
Елена Нагорная
Харків на Різдво атакували 17 “шахедів” і 13 ракет – ХОВА Ілюстративне фото

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 26 грудня повідомив подробиці щодо масованого удару по Харкову, який відбувся на Різдво.

“За нашою інформацією, поки ми нарахували 13 ракет, серед них були ракети С-300, С-400, “Іскандер”, одна Х-59. І одразу після завершення ракетних ударів почався обстріл “шахедами”. Усього було 17 БПЛА типу “Шахед”. Більшість із них – це місто Харків. Частину з них було ліквідовано. Частину ми шукаємо ще зараз. Частину ви могли спостерігати в публічних місцях міста Харкова Десь вони приземлялися, умовно кажучи, на вулицях, у парках, скверах, дорогах і так далі”, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

За словами начальника ХОВА, основного удару зазнала енергетична система міста. Руйнування він оцінив як “досить значні”. Без тепла, гарячої води та електрики 25 грудня одночасно опинилися понад 100 тисяч абонентів (близько 500 тисяч осіб).

 Читайте також: Світло в Харкові не відключатимуть — Синєгубов: чому зняли обмеження

Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.  До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Оксана Горун, Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 26 грудня повідомив подробиці щодо масованого удару по Харкову, який відбувся на Різдво".