Харків на Різдво атакували 17 “шахедів” і 13 ракет – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 26 грудня повідомив подробиці щодо масованого удару по Харкову, який відбувся на Різдво.
“За нашою інформацією, поки ми нарахували 13 ракет, серед них були ракети С-300, С-400, “Іскандер”, одна Х-59. І одразу після завершення ракетних ударів почався обстріл “шахедами”. Усього було 17 БПЛА типу “Шахед”. Більшість із них – це місто Харків. Частину з них було ліквідовано. Частину ми шукаємо ще зараз. Частину ви могли спостерігати в публічних місцях міста Харкова Десь вони приземлялися, умовно кажучи, на вулицях, у парках, скверах, дорогах і так далі”, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
За словами начальника ХОВА, основного удару зазнала енергетична система міста. Руйнування він оцінив як “досить значні”. Без тепла, гарячої води та електрики 25 грудня одночасно опинилися понад 100 тисяч абонентів (близько 500 тисяч осіб).
Читайте також: Світло в Харкові не відключатимуть — Синєгубов: чому зняли обмеження
Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ракети, ракетний удар, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків на Різдво атакували 17 “шахедів” і 13 ракет – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун, Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 26 грудня повідомив подробиці щодо масованого удару по Харкову, який відбувся на Різдво".