Харьков на Рождество атаковали 17 «Шахедов» и 13 ракет — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов 26 декабря сообщил подробности о массированном ударе по Харькову, который произошел на Рождество.
«По нашей информации, пока мы насчитали 13 ракет, среди них были ракеты С-300, С-400, «Искандер», одна Х-59. И сразу после завершения ракетных ударов начался обстрел «Шахедами». Всего было 17 БПЛА типа «Шахед». Большинство из них – это город Харьков. Часть из них была ликвидирована. Часть мы ищем еще сейчас. Часть вы могли наблюдать в публичных местах города Харькова. Где-то они приземлялись, условно говоря, на улицах, в парках, скверах, дорогах и так далее», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
По словам начальника ХОВА, основной удар пришелся по энергетической системе города. Разрушения он оценил как «достаточно значительные». Без тепла, горячей воды и электричества 25 декабря одновременно оказались более 100 тысяч абонентов (порядка 500 тысяч человек).
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Напомним, серия взрывов началась в городе около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 26 декабря сообщил подробности о массированном ударе по Харькову, который произошел на Рождество".