Атака РФ на Харьков и область: били ракетами С-400, Х-35 и БпЛА, последствия

25 декабря с 6:00 до 6:30 армия РФ совершила массированную атаку на Харьков и пригород. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.

По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина.

«У них не угрожающие жизни ранения, но все равно есть осколочные ранения и порезы от стекла. Это сотрудники предприятий и люди, которые жили в домах возле этих предприятий, где было попадание», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным правоохранителей, по Салтовскому району ударили ракеты типа С-400, по Немышлянскому — Х-35.

Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Горел жилой дом. Пострадавших нет. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.

Кроме этого, ориентировочно в 6:50 враг атаковал ударным дроном поселок Слобожанское Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие. Без пострадавших.