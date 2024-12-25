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Атака РФ на Харьков и область: били ракетами С-400, Х-35 и БпЛА, последствия

Происшествия 12:04   25.12.2024
Виктория Яковенко
Атака РФ на Харьков и область: били ракетами С-400, Х-35 и БпЛА, последствия

25 декабря с 6:00 до 6:30 армия РФ совершила массированную атаку на Харьков и пригород. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.

По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина.

«У них не угрожающие жизни ранения, но все равно есть осколочные ранения и порезы от стекла. Это сотрудники предприятий и люди, которые жили в домах возле этих предприятий, где было попадание», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным правоохранителей, по Салтовскому району ударили ракеты типа С-400, по Немышлянскому — Х-35.

Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Горел жилой дом. Пострадавших нет. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.

Кроме этого, ориентировочно в 6:50 враг атаковал ударным дроном поселок Слобожанское Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие. Без пострадавших.

удар Харьков

удар Харьков

удар Харьков

удар Харьков

удар Харьков

удар Харьков

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 декабря с 6:00 до 6:30 армия РФ совершила массированную атаку на Харьков и пригород. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере десять вражеских попаданий.".