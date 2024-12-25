Терехов призвал харьковчан сохранять тепло в домах: ситуация с отоплением

Под массированной ракетной атакой оказались ТЭЦ, котельные и объекты энергетики, уточнил мэр Игорь Терехов.

Из-за обстрела в Харькове ввели специальные графики отключения света.

«Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго. В результате удара по объектам теплоэнергетики — значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько «Шахедов» – пострадали частные жилые дома», – написал Терехов.

По его словам, сейчас в городе уже наладили работу электротранспорта, а коммунальщики пытаются вернуть тепло в дома харьковчан.

«Сейчас в Харькове открыты все пункты Незламності, которые обеспечены всем необходимым. Я призываю харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сохранять тепло в своих домах», – добавил Терехов.