Терехов призвал харьковчан сохранять тепло в домах: ситуация с отоплением
Под массированной ракетной атакой оказались ТЭЦ, котельные и объекты энергетики, уточнил мэр Игорь Терехов.
Из-за обстрела в Харькове ввели специальные графики отключения света.
«Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго. В результате удара по объектам теплоэнергетики — значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько «Шахедов» – пострадали частные жилые дома», – написал Терехов.
По его словам, сейчас в городе уже наладили работу электротранспорта, а коммунальщики пытаются вернуть тепло в дома харьковчан.
«Сейчас в Харькове открыты все пункты Незламності, которые обеспечены всем необходимым. Я призываю харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сохранять тепло в своих домах», – добавил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под массированной ракетной атакой оказались ТЭЦ, котельные и объекты энергетики, уточнил мэр Игорь Терехов.".