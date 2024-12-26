Світло в Харкові не відключатимуть – Синєгубов: чому зняли обмеження

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції 26 грудня розповів про наслідки ударів по енергетиці в Харкові на Різдво.

“Руйнування досить значні. Вчора в нас понад 100 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, без постачання гарячої води, а також без електропостачання. Якщо брати за кількістю людей, то одночасно це приблизно 500 тисяч людей по місту Харків залишилися без надання цих послуг“, — сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Одразу після завершення обстрілу в місті почали перевіряти наслідки та проводити аварійні роботи. Однак повернути опалення у всі будинки поки що не вдалося.

“Наша електроенергія майже через кілька годин вже була відновлена, однак були застосовані аварійні віялові відключення для того, щоб нормалізувати енергопостачання на території Харківської області. Тому що були уражені так само й енергогенерувальні підприємства. Вчора було досягнуто домовленості з урядом, рішення було прийняте прем’єр-міністром, профільними міністерствами енергетики та інфраструктури щодо зняття лімітів з енерговикористання на території міста Харків і Харківської області безпосередньо. Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків’ян. Тому що ми розуміємо, що у квартирах буде холодно, є діти, попри те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осель. Звичайно, що ми маємо комунікувати, що це має бути ощадливо, тому що не розраховані електромережі на повне завантаження, однак саме для населення лімітів для споживання доведено не буде. Це означає, що відключення в нас не має бути”, – повідомив начальник ХОВА.