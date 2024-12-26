Прокуратура: по Харкову били кожні дві хвилини, які поранення отримали люди

Подробиці вчорашніх ударів по Харкову, а також про тан постраждалих внаслідок обстрілу повідомив в етері нацмарафону прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, атака на місто тривала близько пів години. Протягом цього часу ворог методично бив кожні дві хвилини.

“Близько 10 ударів балістичними та крилатими ракетами було нанесено ворогом. Всі удари спеціалізовані – по виробничих підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цих уражень отримали травми 6 осіб – це 5 чоловіків, одна жінка. Це співробітники підприємств та місцеві мешканці, які мешкали в будинках поряд біля цих підприємств. В них не загрожуючі життю поранення, а осколкові порізи тіла і так далі”, – зазначив Чубенко.

За кілька годин Харків атакували “Шахеди” – два БПЛА збила наша ППО.

“Один з них, на жаль, влучив у Немишлянському районі, у приватний житловий будинок, але там нікого не було, тому без травмованих. Частини цього боєприпасу влучили в будинок, загорілося, будинок було знищено. Інший було збито та він приземлився на відкритій місцевості без детонації бойової частини, з мінімальними пошкодженнями. У подальшому його зробили безпечним і перемістили на спеціальний майданчик”, – уточнив речник.

Чубенко також додав, що правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ – це порушення законів та звичаїв війни.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”