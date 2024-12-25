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Комунальники відновили тепло в майже 1400 будинках Харкова – Терехов

Суспільство 19:52   25.12.2024
Оксана Якушко
Комунальники відновили тепло в майже 1400 будинках Харкова – Терехов Фото: КП “ХТМ”

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що до вечора опалення повернули до 200 тисяч квартир городян.

«Сьогодні був дійсно важкий день для наших міських комунальників, особливо для тепловиків. Але вони впоралися. Попри обстріли і всі труднощі, ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки міста вдалося частково відновити. Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир. Але роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі», – повідомив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 19:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що до вечора опалення повернули до 200 тисяч квартир городян.".