Куди вранці “прилетіло” і чим били по Харкову, розповіли в ХОВА

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері нацмарафону повідомив про подробиці ранкового обстрілу Харкова.

За його даними, світло у Харкові та області внаслідок обстрілу не відключали. Електроенергії немає лише у тих населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту. Наразі відомо про вісім “прильотів” у Харкові, зазначив Сокол.

“Наразі є інформація щодо влучань по нежитловій забудові та приватній забудові. Є шість осіб постраждалих. Важких немає серед них. Як правило – це пошкодження від скління, а також є інформація щодо одного постраждалого з переламом. Усі вони в задовільному стані знаходяться, загрози життю немає. Ліквідація наслідків ще триває. Також є інформація щодо влучань у Чугуївському районі Харківської області, також у приватному секторі“, – сказав директор департаменту.

Також він уточнив, що сьогодні вранці була комбінована ракетна атака.

“Із застосуванням, швидше за все, балістичного озброєння та безпілотників, типи яких наразі визначаються”, – додав Сокол.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одного – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку. Незабаром кількість постраждалих зросла до шести.