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Серйозно пошкоджене обладнання: РФ атакувала теплоелектростанції – ДТЕК

Події 10:00   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Серйозно пошкоджене обладнання: РФ атакувала теплоелектростанції – ДТЕК

Сьогоднішній ранковий обстріл – уже тринадцята цього року масована атака на українську енергетику, написали у ДТЕК.

Також, уточнили, це десятий обстріл енергетичних підприємств компанії по Україні. Вранці ж росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК.

“Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання”, – йдеться у повідомленні.

А всього за час повномасштабної війни РФ проти України ворог обстріляв наші теплоелектростанції вже понад двісті разів.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одного – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку. Незабаром кількість постраждалих зросла до шести.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішній ранковий обстріл – уже тринадцята цього року масована атака на українську енергетику, написали у ДТЕК.".