Серйозно пошкоджене обладнання: РФ атакувала теплоелектростанції – ДТЕК

Сьогоднішній ранковий обстріл – уже тринадцята цього року масована атака на українську енергетику, написали у ДТЕК.

Також, уточнили, це десятий обстріл енергетичних підприємств компанії по Україні. Вранці ж росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК.

“Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання”, – йдеться у повідомленні.

А всього за час повномасштабної війни РФ проти України ворог обстріляв наші теплоелектростанції вже понад двісті разів.