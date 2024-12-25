Серйозно пошкоджене обладнання: РФ атакувала теплоелектростанції – ДТЕК
Сьогоднішній ранковий обстріл – уже тринадцята цього року масована атака на українську енергетику, написали у ДТЕК.
Також, уточнили, це десятий обстріл енергетичних підприємств компанії по Україні. Вранці ж росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК.
“Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання”, – йдеться у повідомленні.
А всього за час повномасштабної війни РФ проти України ворог обстріляв наші теплоелектростанції вже понад двісті разів.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одного – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку. Незабаром кількість постраждалих зросла до шести.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ДТЭК, обстріл, опалення, тепло;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 10:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішній ранковий обстріл – уже тринадцята цього року масована атака на українську енергетику, написали у ДТЕК.".