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Через масований обстріл на Харківщині – відключення світла

Події 07:47   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через масований обстріл на Харківщині – відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що на Харківщині запровадили обмеження на споживання електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

За повідомленням НЕК «Укренерго», у звʼязку з масштабною ракетною атакою – застосовані заходи обмеження споживання“, – уточнили енергетики.

До цього в НЕК «Укренерго» повідомили, що через російську масовану атаку по Україні застосували заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.

“Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго”, – написали в Укренерго.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одне – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині запровадили обмеження на споживання електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.".