Через масований обстріл на Харківщині – відключення світла
Про те, що на Харківщині запровадили обмеження на споживання електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.
“За повідомленням НЕК «Укренерго», у звʼязку з масштабною ракетною атакою – застосовані заходи обмеження споживання“, – уточнили енергетики.
До цього в НЕК «Укренерго» повідомили, що через російську масовану атаку по Україні застосували заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.
“Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго”, – написали в Укренерго.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одне – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: отключения света, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через масований обстріл на Харківщині – відключення світла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 07:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині запровадили обмеження на споживання електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.".