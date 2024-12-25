Через масований обстріл на Харківщині – відключення світла

Про те, що на Харківщині запровадили обмеження на споживання електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

“За повідомленням НЕК «Укренерго», у звʼязку з масштабною ракетною атакою – застосовані заходи обмеження споживання“, – уточнили енергетики.

До цього в НЕК «Укренерго» повідомили, що через російську масовану атаку по Україні застосували заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.

“Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго”, – написали в Укренерго.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. Тоді як мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Крім того, через російську масовану атаку по Україні НЕК «Укренерго» застосувала заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Салтівському районі – двох поранених госпіталізували. А також про одне – у Немишлянському. Там, за даними мера, “прилетіло” по приватному будинку.