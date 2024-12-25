Из-за массированного обстрела на Харьковщине – отключения света
О том, что на Харьковщине ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«По сообщению НЭК «Укрэнерго», в связи с масштабной ракетной атакой – применены меры по ограничению потребления», – уточнили энергетики.
До этого в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что из-за российской массированной атаки по Украине применили меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.
«Графики применения отключений в вашем регионе — узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — написали в Укрэнерго.
Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов. Позже стало известно о троих пострадавших в Салтовском районе – двое раненых госпитализировали. А также об одном – в Немышлянском. Там, по данным мэра, «прилетело» по частному дому.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за массированного обстрела на Харьковщине – отключения света»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".