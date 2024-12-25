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Из-за массированного обстрела на Харьковщине – отключения света

Происшествия 07:47   25.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из-за массированного обстрела на Харьковщине – отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что на Харьковщине ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«По сообщению НЭК «Укрэнерго», в связи с масштабной ракетной атакой – применены меры по ограничению потребления», – уточнили энергетики.

До этого в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что из-за российской массированной атаки по Украине применили меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов.

«Графики применения отключений в вашем регионе — узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — написали в Укрэнерго.

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов. Позже стало известно о троих пострадавших в Салтовском районе – двое раненых госпитализировали. А также об одном – в Немышлянском. Там, по данным мэра, «прилетело» по частному дому.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".