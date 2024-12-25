Серьезно повреждено оборудование: РФ атаковала теплоэлектростанции – ДТЭК
Сегодняшний утренний обстрел – уже тринадцатая в этом году массированная атака на украинскую энергетику, написали в ДТЭК.
Также, уточнили, – это десятый обстрел энергетических предприятий компании по Украине. Утром же россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.
«В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования», – говорится в сообщении.
А всего за время полномасштабной войны РФ против Украины враг обстрелял наши теплоэлектростанции уже больше двухсот раз.
Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии. Тогда как мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже Синегубов уточнил, что в городе раздалось как минимум семь взрывов. Кроме того, из-за российской массированной атаки по Украине НЭК «Укрэнерго» применила меры ограничения потребления электроэнергии в ряде регионов. Позже стало известно о троих пострадавших в Салтовском районе – двое раненых госпитализировали. А также об одном – в Немышлянском. Там, по данным мэра, «прилетело» по частному дому. Позже количество раненых увеличилось до шести.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ДТЭК, обстрел, опалення, отопление, тепло;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодняшний утренний обстрел – тринадцатая в этом году массированная атака на украинскую энергетику, написали в ДТЭК.".