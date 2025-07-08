«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
44-річний житель Харкова отримав підозру. Слідство вважає, що він був ворожим коригувальником.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні фігурант через мережу “Телеграм” почав спілкуватися з представником РФ та отримав завдання фотографувати промислові підприємства в місті, за що отримав аванс у сумі 500 грн.
«Підозрюваний надсилав на відповідний акаунт фотографії із зображенням заводів, фабрик, блокпостів, за що отримував грошові перекази на банківську картку в розмірі 1000 грн за кожне «замовлення». Ці дані були необхідні ворогу для планування прицільних ударів по місту Харків», – встановили правоохоронці.
Загалом чоловік встиг отримати від окупантів 2500 грн, додали в прокуратурі.
Харків’янина викрили. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами.
Йому повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених військових формувань в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 ККУ), розповіли в Національній поліції України.
Фігуранту вже обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний житель Харкова отримав підозру. Слідство вважає, що він був ворожим коригувальником.".