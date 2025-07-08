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«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура

Суспільство 12:11   08.07.2025
Вікторія Яковенко
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

44-річний житель Харкова отримав підозру. Слідство вважає, що він був ворожим коригувальником.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні фігурант через мережу “Телеграм” почав спілкуватися з представником РФ та отримав завдання фотографувати промислові підприємства в місті, за що отримав аванс у сумі 500 грн.

харьковчанин работал на врага
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Підозрюваний надсилав на відповідний акаунт фотографії із зображенням заводів, фабрик, блокпостів, за що отримував грошові перекази на банківську картку в розмірі 1000 грн за кожне «замовлення». Ці дані були необхідні ворогу для планування прицільних ударів по місту Харків», – встановили правоохоронці.

Загалом чоловік встиг отримати від окупантів 2500 грн, додали в прокуратурі.

харьковчанин работал на врага
Фото: Харківська обласна прокуратура

Харків’янина викрили. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами.

харьковчанин работал на врага
Фото: Харківська обласна прокуратура

Йому повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених військових формувань в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 ККУ), розповіли в Національній поліції України.

Фігуранту вже обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний житель Харкова отримав підозру. Слідство вважає, що він був ворожим коригувальником.".