«Заказ» от врага за 1000 грн: на что пошел харьковчанин – прокуратура

44-летний житель Харькова получил подозрение. Следствие считает, что он был вражеским корректировщиком.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте фигурант через Telegram начал общаться с представителем РФ и получил задание фотографировать промышленные предприятия в городе, за что получил аванс в сумме 500 грн.

«Подозреваемый посылал на соответствующий аккаунт фотографии с изображением заводов, фабрик, блокпостов, за что получал денежные переводы на банковскую карту в размере 1000 грн за каждый «заказ». Эти данные были необходимы врагу для планирования прицельных ударов по городу Харькову», — установили правоохранители.

В общем мужчина успел получить от оккупантов 2500 грн, добавили в прокуратуре.

Харьковчанина разоблачили. Во время обыска у него изъяли телефон с поличным.

Ему сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других образованных военных формирований в условиях военного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 114-2 УК), рассказали в Национальной полиции Украины.

Фигуранту уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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