«Заказ» от врага за 1000 грн: на что пошел харьковчанин – прокуратура
44-летний житель Харькова получил подозрение. Следствие считает, что он был вражеским корректировщиком.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте фигурант через Telegram начал общаться с представителем РФ и получил задание фотографировать промышленные предприятия в городе, за что получил аванс в сумме 500 грн.
«Подозреваемый посылал на соответствующий аккаунт фотографии с изображением заводов, фабрик, блокпостов, за что получал денежные переводы на банковскую карту в размере 1000 грн за каждый «заказ». Эти данные были необходимы врагу для планирования прицельных ударов по городу Харькову», — установили правоохранители.
В общем мужчина успел получить от оккупантов 2500 грн, добавили в прокуратуре.
Харьковчанина разоблачили. Во время обыска у него изъяли телефон с поличным.
Ему сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других образованных военных формирований в условиях военного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 114-2 УК), рассказали в Национальной полиции Украины.
Фигуранту уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: корректировщик, Нацполиция, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний житель Харькова получил подозрение. Следствие считает, что он был вражеским корректировщиком.".