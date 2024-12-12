«Я досі в шоці». Збірка харків’янки Ілюхи стала кращою книгою 2024 року

Український Букер – так називають найпрестижніший літературний конкурс країни Книга року ВВС Україна – оголосив переможців 20-ї ювілейної літературної премії 2024 року.

Книгою року ВВС 2024 року стала збірка короткої прози «Мої жінки» харківської письменниці Юлії Ілюхи видавництва «Білка», повідомляє ВВС Україна.

«Мої жінки» – це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни», – презентує переможця ВВС.

Юлія Ілюха й досі схвильована. За церемонією нагородження вона слідкувала онлайн. В Юлії помітно тремтить голос – тому що не очікувала перемоги, зізнається авторка.

«Я ставила на іншого письменника, на книгу Павла Белянського, який зараз на Доннечині. Не очікувала, що переможу, тому не підготувала промову, імпровізувала на ходу. Ніколи в житті б не хотіла писати збірку «Мої жінки», натомість хотіла би мати своє нудне життя в Харкові на Північній Салтівці», – зізнається письменниця.

Але відразу збирається і наголошує, що дякує ЗСУ і зокрема всім письменникам, які стали військовими. І всім українським жінкам без винятку, саме про них ця книжка.

Книга харків’янки вже втретє потрапила до номінації Книга року – ВВС Україна, але вперше – до шорт-листа. Це 40 драматичних історій, розказаних жінками про окупацію, шляхи біженства та втрати, викликані війною. Докладніше про письменницю, яка багато років була волонтером та допомагала українським військовим, можна прочитати тут.