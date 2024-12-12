Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, коли у Харкові запустять нову систему диференційованого оповіщення та що буде на місці знесених будинків.
У тестовому режимі уже був вдалий запуск диференційованої системи оповіщення. Зараз ми очікуємо від військових певних дій, щоб мати можливість запустити цю систему, зазначив Терехов.
«Це буде диференційована система оповіщення, і тоді зовсім по-іншому буде життя у Харкові. Бо коли ми будемо бачити, що летять КАБи чи інші ракети по території Харківської області, а не чіпляють Харків, то повітряна тривога не буде лунати. Якщо будемо бачити, що летять КАБи чи інші снаряди до Харкова, то буде лунати повітряна тривога, потрібно бути дійсно дуже-дуже обережними, і люди будуть розуміти, що потрібно йти в укриття», – пояснив Терехов.
Також мер заявив, що кількість знесених будинків у Харкові буде зростати.
«Сьогодні ми маємо 27 будинків, які потрібно буде знести, і сьогодні працюють експерти, тому ця кількість буде тільки збільшуватись. На місці цих будинків будуть побудовані нові житлові комплекси, за новітніми технологіями, з урахуванням усіх екологічних і енергоощадних технологій, щоб люди мали можливість там жити. Я чудово розумію, що цей процес – це величезні кошти, але це потрібно, щоб люди мали можливість повернутися до Харкова і жити в нормальних умовах», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, дифференциация, система оповещения, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 19:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, коли у Харкові запустять нову систему диференційованого оповіщення та що буде на місці знесених будинків.".