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Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда

Общество 19:42   12.12.2024
Оксана Якушко
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда Скриншот

В эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, когда в Харькове запустят новую систему дифференцированного оповещения и что будет на месте снесенных домов.

В тестовом режиме уже был удачный запуск дифференцированной системы оповещения. Сейчас мы ожидаем от военных определенных действий, чтобы получить возможность запустить эту систему, сообщил Терехов.

«Это будет дифференцированная система оповещения, и тогда совсем по-другому будет жизнь в Харькове. Если мы будем видеть, что летят КАБы или другие ракеты по территории Харьковской области, а не цепляют Харьков, то воздушная тревога не будет раздаваться. Если будем видеть, что летят КАБы или другие снаряды в Харьков, то будет звучать воздушная тревога, нужно быть действительно очень осторожными, и люди будут понимать, что нужно идти в укрытие», — пояснил Терехов.

Также мэр заявил, что количество снесенных домов в Харькове будет расти.

«Сегодня у нас есть 27 домов, которые нужно будет снести, и работают эксперты, поэтому это количество будет только увеличиваться. На месте этих домов построят новые жилые комплексы, по новейшим технологиям, с учетом всех экологических и энергосберегающих технологий, чтобы люди могли там жить. Я прекрасно понимаю, что этот процесс – это огромные средства, но это нужно, чтобы люди могли вернуться в Харьков и жить в нормальных условиях», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 19:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, когда в Харькове запустят новую систему дифференцированного оповещения и что будет на месте снесенных домов.".