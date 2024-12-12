Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного оккупантами здания Госпрома в Харькове.
Такое решение приняли 11 декабря во время первого дня работы 19-го заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
«Таким образом, Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм. Это позволит надлежащим образом зафиксировать повреждение объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника архитектуры и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности российских военных преступников», – говорится в сообщении.
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий уверен, что результаты работы миссии «специального мониторинга» помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.
Напомним, россияне сбросили на Харьков и область три КАБа 29 октября около 21:00. Одна из авиабомб упала в центре города и повредила здание Госпрома.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, госпром, удар, Харьков, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного оккупантами здания Госпрома в Харькове.".