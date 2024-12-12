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Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм

Общество 13:19   12.12.2024
Виктория Яковенко
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм Фото: Олег Синегубов

Комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного оккупантами здания Госпрома в Харькове.

Такое решение приняли 11 декабря во время первого дня работы 19-го заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

«Таким образом, Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм. Это позволит надлежащим образом зафиксировать повреждение объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника архитектуры и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности российских военных преступников», – говорится в сообщении.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий уверен, что результаты работы миссии «специального мониторинга» помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.

ЮНЕСКО и Госпром
Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Напомним, россияне сбросили на Харьков и область три КАБа 29 октября около 21:00. Одна из авиабомб упала в центре города и повредила здание Госпрома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного оккупантами здания Госпрома в Харькове.".