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Удар по Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО вперше застосує спеціальний механізм

Суспільство 13:19   12.12.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО вперше застосує спеціальний механізм Фото: Олег Синєгубов

Комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженої окупантами будівлі Держпрому у Харкові.

Таке рішення ухвалили 11 грудня під час першого дня роботи 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, передає Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

«Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосовано цей механізм. Це дозволить належним чином зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи з відновлення пам’ятки та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців», – йдеться у повідомленні.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький впевнений, що результати роботи місії «спеціального моніторингу» допоможуть зафіксувати руйнування та направити висновки до Міжнародного кримінального суду.

ЮНЕСКО и Госпром
Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Нагадаємо, росіяни скинули на Харків та область три КАБи 29 жовтня близько 21:00. Одна з авіабомб упала в центрі міста та пошкодила будівлю Держпрому.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженої окупантами будівлі Держпрому у Харкові.".