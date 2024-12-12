Удар по Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО вперше застосує спеціальний механізм

Комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженої окупантами будівлі Держпрому у Харкові.

Таке рішення ухвалили 11 грудня під час першого дня роботи 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, передає Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

«Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосовано цей механізм. Це дозволить належним чином зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи з відновлення пам’ятки та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців», – йдеться у повідомленні.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький впевнений, що результати роботи місії «спеціального моніторингу» допоможуть зафіксувати руйнування та направити висновки до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, росіяни скинули на Харків та область три КАБи 29 жовтня близько 21:00. Одна з авіабомб упала в центрі міста та пошкодила будівлю Держпрому.