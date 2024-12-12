«Я все еще в шоке». Сборник харьковчанки Илюхи стал лучшей книгой 2024 года
Украинский Букер — так называют самый престижный литературный конкурс страны Книга года ВВС Украина — объявил победителей 20-й юбилейной литературной премии 2024 года.
Книгой года ВВС 2024 стал сборник короткой прозы «Мои женщины» харьковской писательницы Юлии Илюхи издательства «Белка», сообщает BBC Украина.
«Мои женщины» — это короткие и эмоционально напряженные истории женщин об их опыте жизни во время войны», — презентует победителя BBC.
Юлия Илюха до сих пор взволнована. За церемонией награждения она следила онлайн. У Юлии заметно дрожит голос – потому что не ожидала победы, признается автор.
«Я ставила на другого писателя, на книгу Павла Белянского, который сейчас на Доннечине. Не ожидала победы, потому не подготовила речь, импровизировала на ходу. Никогда в жизни не хотела бы писать сборник «Мои женщины», вместо этого хотела бы иметь свою скучную жизнь в Харькове на Северной Салтовке», — признается писательница.
Но сразу собирается с мыслями и подчеркивает, что благодарит ВСУ и всех писателей, ставших военными. А еще — всех украинских женщин, потому что именно о них эта книга.
Книга харьковчанки уже в третий раз попала в номинацию Книга года — ВВС Украина, но впервые – в шорт-лист. Это 40 драматических историй, рассказанных женщинами об оккупации, пути беженства и потерях, вызванных войной. Подробнее о писательнице, которая много лет была волонтером и помогала украинским военным, можно прочитать тут.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Книга года BBC, писательница, победа, победитель, сборник, северная салтовка, Харьков, Юлия Илюха;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 20:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский Букер — так называют самый престижный литературный конкурс страны Книга года ВВС Украина — объявил победителей 20-й юбилейной литературной премии 2024 года.".