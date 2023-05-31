Харків’янка Світоліна повторила рідкісне досягнення на Ролан Гаррос
Тенісистка Еліна Світоліна стала однією з восьми спортсменок, які 10 разів з 10 поспіль пройшли до другого раунду престижного турніру серії “Великого Шолома”. Про це пише “Суспільне. Спорт”.
28-річна Еліна Світоліна успішно повернулася до великого тенісу після перерви у кар’єрі, пов’язаної з народженням дитини. Вона вже виграла турнір WTA250 у Страсбурзі. А тепер успішно пройшла перший раунд Ролан Гаррос-2023. Тим самим Еліна увійшла до невеликого “клубу” з восьми спортсменок, яким вдавалося показувати таку стабільність у виході до другого раунду турніру.
Окрім Світоліної, 10 матчів у першому раунді Ролан Гаррос вигравали Мануела Малєєва (Швейцарія), Штеффі Граф (Німеччина), Аранча Санчес Вікаріо (Іспанія), Кончіта Мартінес (Іспанія), Марі П’єрс (Франція), Моніка Селес (Югославія/США), Серена Вільямс (США).
Читайте також: Харків’янка Світоліна повторила рідкісне досягнення на Ролан Гаррос
Світоліна в першому колі French Open здолала у двох сетах 26-ту ракетку турніру – італійку Мартіну Тревізан. На цей час найкращим результатом Еліни на Ролан Гаррос був вихід до чвертьфіналу. Причому цієї стадії вона досягала тричі (у 2015, 2017 та 2020 роках).
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’янка Світоліна повторила рідкісне досягнення на Ролан Гаррос»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тенісистка Еліна Світоліна стала однією з восьми спортсменок, які 10 разів з 10 поспіль пройшли до другого раунду престижного турніру серії “Великого Шолома”. Про це пише “Суспільне. Спорт”".