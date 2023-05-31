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Харків’янка Світоліна повторила рідкісне досягнення на Ролан Гаррос

Світ 10:34   31.05.2023
Оксана Горун
Харків’янка Світоліна повторила рідкісне досягнення на Ролан Гаррос

Тенісистка Еліна Світоліна стала однією з восьми спортсменок, які 10 разів з 10 поспіль пройшли до другого раунду престижного турніру серії “Великого Шолома”. Про це пише “Суспільне. Спорт”.

28-річна Еліна Світоліна успішно повернулася до великого тенісу після перерви у кар’єрі, пов’язаної з народженням дитини. Вона вже виграла турнір WTA250 у Страсбурзі. А тепер успішно пройшла перший раунд Ролан Гаррос-2023. Тим самим Еліна увійшла до невеликого “клубу” з восьми спортсменок, яким вдавалося показувати таку стабільність у виході до другого раунду турніру.

Окрім Світоліної, 10 матчів у першому раунді Ролан Гаррос вигравали Мануела Малєєва (Швейцарія), Штеффі Граф (Німеччина), Аранча Санчес Вікаріо (Іспанія), Кончіта Мартінес (Іспанія), Марі П’єрс (Франція), Моніка Селес (Югославія/США), Серена Вільямс (США).

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    • Світоліна в першому колі French Open здолала у двох сетах 26-ту ракетку турніру – італійку Мартіну Тревізан. На цей час найкращим результатом Еліни на Ролан Гаррос був вихід до чвертьфіналу. Причому цієї стадії вона досягала тричі (у 2015, 2017 та 2020 роках).

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тенісистка Еліна Світоліна стала однією з восьми спортсменок, які 10 разів з 10 поспіль пройшли до другого раунду престижного турніру серії “Великого Шолома”. Про це пише “Суспільне. Спорт”".