Live
  • Субота 27.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі

Світ 21:01   27.05.2023
Оксана Якушко
Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі

Тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Internationaux de Strasbourg – WTA 250 у двох сетах впевнено перемогла росіянку Анну Блінкову (66), повідомляє спортивне видання Champion.com.ua.

Рахунок зустрічі, яка тривала 1 годину 34 хвилини – 6:2, 6:3. Українка змогла завершити матч лише з 4 матч-болу.

Світоліна виконала 1 подачу навиліт та припустилася 3 подвійних помилок. В активі української тенісистки – 7 використаних брейк-пойнтів з 13.

Для Світоліної це 17-й титул у кар’єрі.

У 2020 році Світоліна вигравала титул у Страсбурзі, тоді у фіналі українка перемогла Єлєну Рибакіну (6:4, 1:6, 6:2).

Зазначимо, Світоліна починала тиждень 508-ю ракеткою світу. Перемога дозволить Світоліній піднятися в топ-200 світового рейтингу.

Тенісистка Еліна Світоліна з перших днів війни підтримує Україну та всіляко допомагає співвітчизникам.

Читайте також: На генератори для українців. Харків’янка Світоліна у Монако зібрала кошти

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Бахмут вас навчить». Бійців із Харківщини кинули у бій без підготовки
«Бахмут вас навчить». Бійців із Харківщини кинули у бій без підготовки
27.05.2023
Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)
Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)
27.05.2023
61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов
61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов
27.05.2023
Вибухи на Харківщині: Ворог обстріляв ракетами С-300 Богодухівський район
Вибухи на Харківщині: Ворог обстріляв ракетами С-300 Богодухівський район
27.05.2023
Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
27.05.2023
Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині
Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині
27.05.2023

Новини за темою:

22:23
ГУР: Окупанти готують сьогодні-завтра «ядерні» провокації” на Запорізькій АЕС
12:16
Ненависть до України виникла в Москві як задвірах цивілізації – Портников
23:48
Проєкт “Я зможу!”: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування
19:18
Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи
15:28
30 тисяч українців в Ірландії можуть отримати дозвіл на постійне проживання

  • Категорії: Світ, Спорт, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 21:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Internationaux de Strasbourg – WTA 250 у двох сетах впевнено перемогла росіянку Анну Блінкову (66), повідомляє спортивне видання Champion.com.ua.".