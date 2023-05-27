Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі

Тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Internationaux de Strasbourg – WTA 250 у двох сетах впевнено перемогла росіянку Анну Блінкову (66), повідомляє спортивне видання Champion.com.ua.

Рахунок зустрічі, яка тривала 1 годину 34 хвилини – 6:2, 6:3. Українка змогла завершити матч лише з 4 матч-болу.

Світоліна виконала 1 подачу навиліт та припустилася 3 подвійних помилок. В активі української тенісистки – 7 використаних брейк-пойнтів з 13.

Для Світоліної це 17-й титул у кар’єрі.

У 2020 році Світоліна вигравала титул у Страсбурзі, тоді у фіналі українка перемогла Єлєну Рибакіну (6:4, 1:6, 6:2).

Зазначимо, Світоліна починала тиждень 508-ю ракеткою світу. Перемога дозволить Світоліній піднятися в топ-200 світового рейтингу.

Тенісистка Еліна Світоліна з перших днів війни підтримує Україну та всіляко допомагає співвітчизникам.