На генератори для українців. Харків’янка Світоліна у Монако зібрала кошти
На благодійному вечорі Еліни Свєтоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори для українців, повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
Українська тенісистка, почесна харків’янка Еліна Світоліна провела традиційну благодійну гала-вечерю у Монако.
На гала-вечері були спортсмени Андрій Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тоні Паркер, співак Олег Скрипка, вели захід Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко.
Серед лотів були фліска й український прапор із автографом президента України Володимира Зеленського.
Леся Нікітюк повідомила, що за вечір вдалося зібрати 170 тисяч євро (майже 7 мільйонів гривень), щоб придбати генератори для українців.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 14:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На благодійному вечорі Еліни Свєтоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори для українців, повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.".