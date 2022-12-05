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На генератори для українців. Харків’янка Світоліна у Монако зібрала кошти

Спорт 14:04   05.12.2022
Оксана Якушко
На генератори для українців. Харків’янка Світоліна у Монако зібрала кошти

На благодійному вечорі Еліни Свєтоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори для українців, повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Українська тенісистка, почесна харків’янка Еліна Світоліна провела традиційну благодійну гала-вечерю у Монако.

На гала-вечері були спортсмени Андрій Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тоні Паркер, співак Олег Скрипка, вели захід Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко.

Серед лотів були фліска й український прапор із автографом президента України Володимира Зеленського.

Леся Нікітюк повідомила, що за вечір вдалося зібрати 170 тисяч євро (майже 7 мільйонів гривень), щоб придбати генератори для українців.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 14:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На благодійному вечорі Еліни Свєтоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори для українців, повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.".