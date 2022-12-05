На генератори для українців. Харків’янка Світоліна у Монако зібрала кошти

На благодійному вечорі Еліни Свєтоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори для українців, повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Українська тенісистка, почесна харків’янка Еліна Світоліна провела традиційну благодійну гала-вечерю у Монако.

На гала-вечері були спортсмени Андрій Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тоні Паркер, співак Олег Скрипка, вели захід Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко.

Серед лотів були фліска й український прапор із автографом президента України Володимира Зеленського.

Леся Нікітюк повідомила, що за вечір вдалося зібрати 170 тисяч євро (майже 7 мільйонів гривень), щоб придбати генератори для українців.