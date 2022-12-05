На генераторы для украинцев. Харьковчанка Свитолина в Монако собрала деньги
На благотворительном вечере Элины Светолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы для украинцев, сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
Украинская теннисистка, почетная харьковчанка Элина Свитолина провела традиционную благотворительную гала-ужин в Монако.
На гала-ужине были спортсмены Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тони Паркер, певец Олег Скрипка, вели мероприятие Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.
Среди лотов были флиски и украинский флаг с автографом президента Украины Владимира Зеленского.
Леся Никитюк сообщила, что за вечер удалось собрать 170 тысяч евро (около 7 миллионов гривен), чтобы приобрести генераторы для украинцев.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 14:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На благотворительном вечере Элины Светолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы для украинцев, сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.".