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На генераторы для украинцев. Харьковчанка Свитолина в Монако собрала деньги

Общество 14:04   05.12.2022
Оксана Якушко
На генераторы для украинцев. Харьковчанка Свитолина в Монако собрала деньги

На благотворительном вечере Элины Светолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы для украинцев, сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Украинская теннисистка, почетная харьковчанка Элина Свитолина провела традиционную благотворительную гала-ужин в Монако.

На гала-ужине были спортсмены Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тони Паркер, певец Олег Скрипка, вели мероприятие Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.

Среди лотов были флиски и украинский флаг с автографом президента Украины Владимира Зеленского.
Леся Никитюк сообщила, что за вечер удалось собрать 170 тысяч евро (около 7 миллионов гривен), чтобы приобрести генераторы для украинцев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 14:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На благотворительном вечере Элины Светолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы для украинцев, сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.".