На генераторы для украинцев. Харьковчанка Свитолина в Монако собрала деньги

На благотворительном вечере Элины Светолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы для украинцев, сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Украинская теннисистка, почетная харьковчанка Элина Свитолина провела традиционную благотворительную гала-ужин в Монако.

На гала-ужине были спортсмены Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тони Паркер, певец Олег Скрипка, вели мероприятие Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.

Среди лотов были флиски и украинский флаг с автографом президента Украины Владимира Зеленского.

Леся Никитюк сообщила, что за вечер удалось собрать 170 тысяч евро (около 7 миллионов гривен), чтобы приобрести генераторы для украинцев.