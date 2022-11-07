Теннисисты Свитолина и Стаховский перечислили $20 тысяч защитникам Харькова

$20 тысяч пойдут на зимнюю обувь и одежду для бойцов добровольческого подразделения «Хартия», защищающего Харьковскую область, сообщило издание «Великий теннис Украины».

В «Хартии» около двух с половиной сотен мотивированных бойцов, защищаюших Харьковщину. А в сентябре они выгнали оккупантов до государственной границуі на севере области. 74 бойца получили от мэра Харькова Игоря Терехова отличия «за оборону города, за то, что в самые сложные моменты не дали врагу зайти в него, а сегодня наш флаг развевается над Балаклией, Купянском и Шевченковым».

Теперь бойцы из «Хартии» нуждаются в зимней одежде: куртках, штанах и берцах.

«Мы решили поддержать это подразделение – харьковчан, добровольно пошедших защищать нашу землю. Харьков для меня – особый город: сюда я переехала в 12 лет, когда избрала путь профессионального спортсмена. А два года назад получила звание почетного гражданина Харькова. Сегодня же считаю нужным помочь тамошним добровольцам. Позаботиться о том, чтобы наши защитники не мерзли – это меньше всего, что мы можем сделать», — отметила Свитолина.

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