Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой

Мир 16:43   04.11.2022
Оксана Якушко
Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой

На совместном фото Элина Свитолина позирует с новорожденной дочерью.

Одна из сильнейших теннисисток мира, украинская спортсменка Элина Свитолина поделилась общими фото с дочерью.

Фотографию бывшая первая ракетка Украины разместила на своей странице в Instagram.

«Мой лучший друг для объятий», — подписала фотографию Элина.

Читайте также: Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:56
Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов
17:35
Переправа в Изюме готова, на очереди — мост через Печенежское водохранилище
17:24
Минкульт собирает деньги на восстановление библиотеки им. Короленко в Харькове
16:04
Харьковские артиллеристы агитируют оккупантов сдаваться в плен
14:48
Любил путина и армию рф. В Харькове будут судить поклонника «русского мира»

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 16:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На совместном фото Элина Свитолина позирует с новорожденной дочерью.".