Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой

На совместном фото Элина Свитолина позирует с новорожденной дочерью.

Одна из сильнейших теннисисток мира, украинская спортсменка Элина Свитолина поделилась общими фото с дочерью.

Фотографию бывшая первая ракетка Украины разместила на своей странице в Instagram.

«Мой лучший друг для объятий», — подписала фотографию Элина.