Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой
На совместном фото Элина Свитолина позирует с новорожденной дочерью.
Одна из сильнейших теннисисток мира, украинская спортсменка Элина Свитолина поделилась общими фото с дочерью.
Фотографию бывшая первая ракетка Украины разместила на своей странице в Instagram.
«Мой лучший друг для объятий», — подписала фотографию Элина.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 16:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На совместном фото Элина Свитолина позирует с новорожденной дочерью.".