Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь

Харьковчанка Элина Свитолина сообщила радостную новость в Іnstagram.

«Какая ночь! Леди и джентельмени, поздравляйте Скай Монфис», – написала сегодня на своей странице в Іnstagram известная спортсменка.

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