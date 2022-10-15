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Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь

Мир 13:47   15.10.2022
Оксана Якушко
Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь

Харьковчанка Элина Свитолина сообщила радостную новость в Іnstagram.

«Какая ночь! Леди и джентельмени, поздравляйте Скай Монфис», – написала сегодня на своей странице в Іnstagram  известная спортсменка.

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Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 13:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь".