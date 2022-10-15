Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь
Харьковчанка Элина Свитолина сообщила радостную новость в Іnstagram.
«Какая ночь! Леди и джентельмени, поздравляйте Скай Монфис», – написала сегодня на своей странице в Іnstagram известная спортсменка.
Читайте также: Харьковчанка Элина Свитолина стала амбассадором платформы по сбору средств на поддержку УкраиныКатегории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: Instagram, большой теннис, дочка, рождение, Свитолина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 13:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочку назвала Скай: Украинская теннисистка из Харькова Свитолина родила дочь".