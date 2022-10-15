Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку
Харків’янка Еліна Світоліна повідомила радісну новину в Іnstagram.
«Яка ніч! Леді та джентльмені, вітайте Скай Монфіс», – написала сьогодні на своїй сторінці в Instagram відома спортсменка.
Читайте також: Харків’янка Еліна Світоліна стала амбасадором платформи зі збору коштів на підтримку УкраїниКатегорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Instagram, большой теннис, дочка, рождение, Свитолина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 13:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку".