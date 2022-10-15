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Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку

Світ 13:47   15.10.2022
Оксана Якушко
Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку

Харків’янка Еліна Світоліна повідомила радісну новину в Іnstagram.

«Яка ніч! Леді та джентльмені, вітайте Скай Монфіс», – написала сьогодні на своїй сторінці в Instagram відома спортсменка.

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Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 13:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку".