«Складний день для українців». Еліна Світоліна не стримала сліз на Вімблдоні

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вийшла сьогодні до чвертьфіналу Вімблдону, розплакалася під час післяматчевого інтерв’ю у прямому ефірі, повідомляє Setanta Sports Ukraine.

Сьогодні Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Сіньюй з рахунком 6:2, 6:1. На гру українська тенісистка вийшла з чорною стрічкою в знак жалоби по жертвам російських ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому рогу, Слов’янську, Краматорську та Покровську цього ранку.

«Без сумніву, це була гарна гра. Але це був складний день для українців. Було не так вже просто зосередитися на грі. З самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу», – прокоментувала матч Світоліна.