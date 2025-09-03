Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова

Суспільство 12:45   03.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова Фото: ГО “ХАЦ”

Петиція із проханням удосконалити парки Харкова з’явилася на сайті мерії. 

Автор петиції вважає, що у Харкові не вистачає тенісних столів, а пограти вдається лише в Саржиному Яру. Там, на його думку, єдине місце, де можна розважитись.

“Тенісні столи в місті є у дворах спальних районів та в Саржиному Яру. Хотілося б, щоб вони були також і в інших парках – і в Саду Шевченка, і в Центральному парку, і на Стрілці, та інших. Зараз, щоб пограти в настільний теніс у парку, доводиться їхати до Саржиного Яру. Лише один нормальний варіант”, – говориться в повідомленні.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Наразі збір підписів триває – звернення розмістили на сайті мерії 31 серпня і за цей час воно набрало сім голосів.

Читайте також: Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
03.09.2025, 13:42
Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова
Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова
03.09.2025, 12:45
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
03.09.2025, 11:52
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
03.09.2025, 12:15
Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР
Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР
03.09.2025, 11:37

Новини за темою:

12:34
Харків’яни хочуть оглядові майданчики не лише в центрі: що пропонують
14:17
Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
14:21
Харків’яни просять Терехова відремонтувати вулицю і розібратись із парковкою
10:08
“Від дороги залишилися спогади” – харків’янин звернувся до Терехова
11:50
Терехова просять встановити світлофор біля Центрального ринку в Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 12:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиція із проханням удосконалити парки Харкова з’явилася на сайті мерії. ".