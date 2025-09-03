Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова
Фото: ГО “ХАЦ”
Петиція із проханням удосконалити парки Харкова з’явилася на сайті мерії.
Автор петиції вважає, що у Харкові не вистачає тенісних столів, а пограти вдається лише в Саржиному Яру. Там, на його думку, єдине місце, де можна розважитись.
“Тенісні столи в місті є у дворах спальних районів та в Саржиному Яру. Хотілося б, щоб вони були також і в інших парках – і в Саду Шевченка, і в Центральному парку, і на Стрілці, та інших. Зараз, щоб пограти в настільний теніс у парку, доводиться їхати до Саржиного Яру. Лише один нормальний варіант”, – говориться в повідомленні.
Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Наразі збір підписів триває – звернення розмістили на сайті мерії 31 серпня і за цей час воно набрало сім голосів.
