Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова

Петиція із проханням удосконалити парки Харкова з’явилася на сайті мерії.

Автор петиції вважає, що у Харкові не вистачає тенісних столів, а пограти вдається лише в Саржиному Яру. Там, на його думку, єдине місце, де можна розважитись.

“Тенісні столи в місті є у дворах спальних районів та в Саржиному Яру. Хотілося б, щоб вони були також і в інших парках – і в Саду Шевченка, і в Центральному парку, і на Стрілці, та інших. Зараз, щоб пограти в настільний теніс у парку, доводиться їхати до Саржиного Яру. Лише один нормальний варіант”, – говориться в повідомленні.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Наразі збір підписів триває – звернення розмістили на сайті мерії 31 серпня і за цей час воно набрало сім голосів.