Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова
Петицію із проханням зберегти трамвайний маршрут №30 створили на сайті Харківської міськради. Мешканці навели аргументи на користь цього транспорту.
“Звертаємося до Вас із проханням на постійній основі відновити та включити до транспортної мережі міста трамвайний маршрут №30, що сполучає Депо Салтівське із Залізничним вокзалом. Нещодавнє тимчасове відновлення цього маршруту вкотре довело його виняткову важливість та жаданість серед харків’ян, особливо для мешканців Салтівського житлового масиву”, – пише автор петиції В’ячеслав Якименко.
Рішення запровадити тимчасовий маршрут трамвая №30 керівництво міста ухвалило на другий день нещодавнього блекауту в Харкові. 9 листопада пресслужба мерії повідомила: “Буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30: розворотне коло “Салтівське” – центр – розворотне коло “Вокзал «Харків-Пасажирський” (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях)”. У тому ж повідомленні уточнювали, що зміни в роботі громадського транспорту підготували “на випадок можливого припинення руху метрополітену 10 листопада через нестабільність енергосистеми”. Проте після відновлення нормальної роботи метро та відносної нормалізації ситуації з електрикою 30-й трамвай продовжує курсувати. Графік його руху відображають транспортні сервіси міста.
Читайте також: “Це було 1996-го”: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
Повідомлень про те, чи тимчасовий маршрут стане постійним, не було. Тим часом харків’янин, котрий створив петицію, наводить аргументи на користь збереження маршруту.
“Маршрут №30 забезпечує єдине пряме трамвайне сполучення між найбільшим житловим масивом міста – Салтівкою – та залізничним вокзалом “Харків-Пасажирський”. Це критично важливо для пасажирів із багажем, людей похилого віку, військовослужбовців та тих, хто прибуває/відправляється з міста. Соціальна значущість. Маршрут проходить через густонаселені райони, забезпечуючи зручний доступ до медичних, освітніх та адміністративних закладів у центрі міста. Економічна доцільність. Постійне функціонування маршруту допоможе розвантажити інший комунальний та приватний транспорт, покращити пасажиропотік та ефективність роботи КП “Міськелектротранс”. Екологічність. Трамвай, як екологічно чистий вид транспорту, сприяє зменшенню рівня шуму та забруднення повітря у місті”, – аргументує Якименко.
Щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 підписів за 90 днів. Збір відкрили 23 листопада.
