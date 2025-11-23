Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова

Петицію із проханням зберегти трамвайний маршрут №30 створили на сайті Харківської міськради. Мешканці навели аргументи на користь цього транспорту.

“Звертаємося до Вас із проханням на постійній основі відновити та включити до транспортної мережі міста трамвайний маршрут №30, що сполучає Депо Салтівське із Залізничним вокзалом. ​Нещодавнє тимчасове відновлення цього маршруту вкотре довело його виняткову важливість та жаданість серед харків’ян, особливо для мешканців Салтівського житлового масиву”, – пише автор петиції В’ячеслав Якименко.

Рішення запровадити тимчасовий маршрут трамвая №30 керівництво міста ухвалило на другий день нещодавнього блекауту в Харкові. 9 листопада пресслужба мерії повідомила: “Буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30: розворотне коло “Салтівське” – центр – розворотне коло “Вокзал «Харків-Пасажирський” (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях)”. У тому ж повідомленні уточнювали, що зміни в роботі громадського транспорту підготували “на випадок можливого припинення руху метрополітену 10 листопада через нестабільність енергосистеми”. Проте після відновлення нормальної роботи метро та відносної нормалізації ситуації з електрикою 30-й трамвай продовжує курсувати. Графік його руху відображають транспортні сервіси міста.

<br />

Повідомлень про те, чи тимчасовий маршрут стане постійним, не було. Тим часом харків’янин, котрий створив петицію, наводить аргументи на користь збереження маршруту.

“Маршрут №30 забезпечує єдине пряме трамвайне сполучення між найбільшим житловим масивом міста – Салтівкою – та залізничним вокзалом “Харків-Пасажирський”. Це критично важливо для пасажирів із багажем, людей похилого віку, військовослужбовців та тих, хто прибуває/відправляється з міста. ​Соціальна значущість. Маршрут проходить через густонаселені райони, забезпечуючи зручний доступ до медичних, освітніх та адміністративних закладів у центрі міста. Економічна доцільність. Постійне функціонування маршруту допоможе розвантажити інший комунальний та приватний транспорт, покращити пасажиропотік та ефективність роботи КП “Міськелектротранс”. ​Екологічність. Трамвай, як екологічно чистий вид транспорту, сприяє зменшенню рівня шуму та забруднення повітря у місті”, – аргументує Якименко.

Щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 підписів за 90 днів. Збір відкрили 23 листопада.