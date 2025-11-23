Сделать временный маршрут трамвая в Харькове постоянным просят Терехова

Петицию с просьбой сохранить трамвайный маршрут №30 создали на сайте Харьковского горсовета. Жители привели аргументы в пользу этого транспорта.

«Обращаемся к вам с просьбой на постоянной основе восстановить и включить в транспортную сеть города трамвайный маршрут №30, соединяющий депо «Салтовское» с железнодорожным вокзалом. Недавнее временное восстановление этого маршрута в очередной раз доказало его исключительную важность и востребованность среди харьковчан, особенно для жителей Салтовского жилмассива», — пишет автор петиции Вячеслав Якименко.

Решение ввести временный маршрут трамвая №30 руководство города приняло на второй день недавнего блэкаута в Харькове. 9 ноября пресс-служба мэрии сообщила: «Будет введен временный трамвайный маршрут №30: разворотный круг «Салтовский» – центр – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» (через ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, площадь Конституции, ул. Полтавский Шлях)». В том же сообщении уточняли, что изменения в работе общественного транспорта подготовили «на случай возможного прекращения движения метрополитена 10 ноября из-за нестабильности энергосистемы». Тем не менее после восстановления нормальной работы метро и относительной нормализации ситуации с электричеством 30-й трамвай продолжает курсировать. График его движения отражают транспортные сервисы города.

Сообщений о том, станет ли временный маршрут постоянным, не было. Тем временем харьковчанин, создавший петицию, приводит аргументы в пользу сохранения маршрута.

«Маршрут №30 обеспечивает единственное прямое трамвайное сообщение между крупнейшим жилым массивом города – Салтовкой – и железнодорожным вокзалом «Харьков-Пассажирский». Это критически важно для пассажиров с багажом, пожилых людей, военнослужащих и тех, кто прибывает/отправляется из города. Социальная значимость: маршрут проходит через густонаселенные районы, обеспечивая удобный доступ к медицинским, образовательным и административным учреждениям в центре города. ​Экономическая целесообразность: постоянное функционирование маршрута поможет разгрузить другой коммунальный и частный транспорт, улучшить пассажиропоток и эффективность работы КП «Горэлектротранс». ​Экологичность: трамвай, как экологически чистый вид транспорта, способствует уменьшению уровня шума и загрязнения воздуха в городе», — аргументирует Вячеслав Якименко.

Чтобы петицию рассмотрело руководство Харьковского горсовета, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Сбор открыт 23 ноября.