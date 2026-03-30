Трамваи в одном из районов Харькова изменят маршрут и не будут ходить 31 марта

Транспорт 21:28   30.03.2026
Оксана Якушко
Трамваи №16, 16А и 30 временно изменят маршруты 31 марта, трамвай №23 не будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.

Изменение маршрутов и отмена рейсов вызвана нестабильной ситуацией в энергосистеме и необходимостью ограничить количество двигающихся на пр. Тракторостроителей трамваев на участке от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовский», объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Трамваи будут ходить следующим образом:

• №16, 16А – через пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе к разворотному кругу «602-й микрорайон» (вместо разворотного круга «Салтовский»);
• №30 – через ул. Непокоренных и ул. Шевченко в разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» (вместо разворотного круга «Салтовский»);
• №23: не будет курсировать.

Читайте также: Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты

