В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове восстановят движение трамвая №1, в то же время не будет ездить «семерка», сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
О возобновлении маршрута 1-го трамвая сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
«В связи с этим временный автобусный маршрут №1 будет отменен», — отметили в мэрии.
В то же время не будет курсировать трамвай №7. Причина — в неблагоприятных погодных условиях. На других маршрутах возможны более длительные интервалы движения транспорта.
Читайте также: Морозы постепенно спадают: прогноз погоды на 22 февраля
Будут работать временные автобусы на следующих маршрутах:
- от ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) до ул. Академика Богомольца – через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский шлях, бульвар Гончаровский, ул. Москалевскую, ул. Академика Богомольца;
- от ст. м. «Защитников Украины» до ул. Одесской – через ул. Олега Громадского, площадь Защитников Украины, ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении – через ул. Храмова, ул. Тарасовскую, ул. Фесенковскую), ул. Морозова, пр. Байрона.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 07:45;