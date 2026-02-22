Live

В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля

Транспорт 07:45   22.02.2026
Оксана Горун
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове восстановят движение трамвая №1, в то же время не будет ездить «семерка», сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

О возобновлении маршрута 1-го трамвая сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

«В связи с этим временный автобусный маршрут №1 будет отменен», — отметили в мэрии.

В то же время не будет курсировать трамвай №7. Причина — в неблагоприятных погодных условиях. На других маршрутах возможны более длительные интервалы движения транспорта.

Будут работать временные автобусы на следующих маршрутах:

  • от ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) до ул. Академика Богомольца – через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский шлях, бульвар Гончаровский, ул. Москалевскую, ул. Академика Богомольца;
  • от ст. м. «Защитников Украины» до ул. Одесской – через ул. Олега Громадского, площадь Защитников Украины, ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении – через ул. Храмова, ул. Тарасовскую, ул. Фесенковскую), ул. Морозова, пр. Байрона.
Автор: Оксана Горун
