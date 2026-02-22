В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля

В Харькове восстановят движение трамвая №1, в то же время не будет ездить «семерка», сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

О возобновлении маршрута 1-го трамвая сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

«В связи с этим временный автобусный маршрут №1 будет отменен», — отметили в мэрии.

В то же время не будет курсировать трамвай №7. Причина — в неблагоприятных погодных условиях. На других маршрутах возможны более длительные интервалы движения транспорта.

Будут работать временные автобусы на следующих маршрутах: