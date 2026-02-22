У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого

У Харкові відновлять рух трамвая №1, водночас не їздитиме “сімка”, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Про відновлення маршруту 1-го трамвая повідомили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

“У зв’язку з цим, тимчасовий автобусний маршрут №1 буде скасовано”, – зазначили в мерії.

Водночас не курсуватиме трамвай №7. Причина – у несприятливих погодних умовах. На інших маршрутах можливі триваліші інтервали руху транспорту.

Працюватимуть тимчасові автобуси на наступних маршрутах: