У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові відновлять рух трамвая №1, водночас не їздитиме “сімка”, повідомила пресслужба Харківської міськради.
Про відновлення маршруту 1-го трамвая повідомили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
“У зв’язку з цим, тимчасовий автобусний маршрут №1 буде скасовано”, – зазначили в мерії.
Водночас не курсуватиме трамвай №7. Причина – у несприятливих погодних умовах. На інших маршрутах можливі триваліші інтервали руху транспорту.
Читайте також: Морози поступово спадають: прогноз погоди на 22 лютого
Працюватимуть тимчасові автобуси на наступних маршрутах:
- від вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) до вул. Академіка Богомольця – через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бульвар Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця;
- від ст. м. “Захисників України” до вул. Одеської – через вул. Олега Громадського, майдан Захисників України, вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку – через вул. Храмова, вул. Тарасівську, вул. Фесенківську), вул. Морозова, пр. Байрона.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 07:45;