Live

У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого

Транспорт 07:45   22.02.2026
Оксана Горун
У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого Фото: пресслужба ХМР

У Харкові відновлять рух трамвая №1, водночас не їздитиме “сімка”, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Про відновлення маршруту 1-го трамвая повідомили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

“У зв’язку з цим, тимчасовий автобусний маршрут №1 буде скасовано”, – зазначили в мерії.

Водночас не курсуватиме трамвай №7. Причина – у несприятливих погодних умовах. На інших маршрутах можливі триваліші інтервали руху транспорту.

Читайте також: Морози поступово спадають: прогноз погоди на 22 лютого

Працюватимуть тимчасові автобуси на наступних маршрутах:

  •  від вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) до вул. Академіка Богомольця – через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бульвар Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця;
  • від ст. м. “Захисників України” до вул. Одеської – через вул. Олега Громадського, майдан Захисників України, вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку – через вул. Храмова, вул. Тарасівську, вул. Фесенківську), вул. Морозова, пр. Байрона.
Автор: Оксана Горун
Популярно
Шестеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині – Синєгубов
Шестеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині – Синєгубов
22.02.2026, 08:33
Сьогодні 22 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 22 лютого 2026: який день в історії
22.02.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 22 лютого: як минула ніч
Новини Харкова – головне 22 лютого: як минула ніч
22.02.2026, 07:20
Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов
Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов
21.02.2026, 20:50
Новини Харкова — головне 21 лютого: удар по місту, постраждалі
Новини Харкова — головне 21 лютого: удар по місту, постраждалі
21.02.2026, 20:55
Пожежа в центрі Харкова, удар по Чугуєву, наркоторгівля – підсумки 21 лютого
Пожежа в центрі Харкова, удар по Чугуєву, наркоторгівля – підсумки 21 лютого
21.02.2026, 22:00

Новини за темою:

17.12.2025
Скоро у ВР не буде стільки депутатів, скільки потрібно для зміни Конституції
11.07.2025
У Харкові маршрути змінять трамваї та тролейбуси 12 липня майже на весь день
30.04.2025
Понад 136 млн – на укриття, 56 млн – на армію. У бюджеті Харкова – зміни
02.07.2024
Збільшили видатки на підготовку до зими: у бюджет Харкова внесли зміни
30.04.2024
Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлять рух трамвая №1, водночас не їздитиме “сімка”, повідомила пресслужба Харківської міськради".