Сколько новых бизнесов зарегистрировали в Харькове за полгода — данные мэрии

В течение января-июня более 5,4 тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове, сообщили в горсовете.

По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за первое полугодие также 194 ФЛП изменили свой налоговый адрес и выбрали Харьков в качестве новой локации для деятельности.

Всего по состоянию на 1 июля количество зарегистрированных предпринимателей в городе составило более 120,5 тысячи.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета отметили, что эти показатели свидетельствуют о готовности предпринимателей открывать новые направления, возобновлять работу и связывать свое развитие с Харьковом, несмотря на сложные условия военного положения. Активность бизнеса помогает создавать новые рабочие места и обеспечивает жизнедеятельность громады.