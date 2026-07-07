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Сколько новых бизнесов зарегистрировали в Харькове за полгода — данные мэрии

Харьков 20:54   07.07.2026
Елена Нагорная
Сколько новых бизнесов зарегистрировали в Харькове за полгода — данные мэрии

В течение января-июня более 5,4 тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове, сообщили в горсовете.

По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за первое полугодие также 194 ФЛП изменили свой налоговый адрес и выбрали Харьков в качестве новой локации для деятельности.

Всего по состоянию на 1 июля количество зарегистрированных предпринимателей в городе составило более 120,5 тысячи.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета отметили, что эти показатели свидетельствуют о готовности предпринимателей открывать новые направления, возобновлять работу и связывать свое развитие с Харьковом, несмотря на сложные условия военного положения. Активность бизнеса помогает создавать новые рабочие места и обеспечивает жизнедеятельность громады.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-июня более 5,4 тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали свой бизнес в Харькове.".