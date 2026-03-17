На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев
Фото: Укрзалізниця
Поезд №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм следует с задержкой в 1 час, сообщили в Укрзалізниці.
Также, чтобы сохранить движение, в Укрзалізниці изменили маршрут на Харьковщине в направлении города Змиев. Причиной стало повреждения из-за ударов россиян.
«Из-за повреждения инфраструктуры в эти сутки поезд №6705 Харьков-Пассажирский – Змиев будет курсировать по маршруту Харьков-Пассажирский – Соколово. Поезд №6704 Змиев – Харьков-Пассажирский будет ехать Соколово – Харьков-Пассажирский», — рассказали в пресс-службе перевозчика.
Популярно
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", изменение маршрута, маршрут, поезд, потяг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 18:50;