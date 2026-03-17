На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев

Поезд №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм следует с задержкой в ​​1 час, сообщили в Укрзалізниці.

Также, чтобы сохранить движение, в Укрзалізниці изменили маршрут на Харьковщине в направлении города Змиев. Причиной стало повреждения из-за ударов россиян.

«Из-за повреждения инфраструктуры в эти сутки поезд №6705 Харьков-Пассажирский – Змиев будет курсировать по маршруту Харьков-Пассажирский – Соколово. Поезд №6704 Змиев – Харьков-Пассажирский будет ехать Соколово – Харьков-Пассажирский», — рассказали в пресс-службе перевозчика.