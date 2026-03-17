На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев

Транспорт 18:50   17.03.2026
Оксана Якушко
Поезд №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм следует с задержкой в ​​1 час, сообщили в Укрзалізниці.

Также, чтобы сохранить движение, в Укрзалізниці изменили маршрут на Харьковщине в направлении города Змиев. Причиной стало повреждения из-за ударов россиян.

«Из-за повреждения инфраструктуры в эти сутки поезд №6705 Харьков-Пассажирский – Змиев будет курсировать по маршруту Харьков-Пассажирский – Соколово. Поезд №6704 Змиев – Харьков-Пассажирский будет ехать Соколово – Харьков-Пассажирский», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Если вам интересна новость: «На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 18:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм следует с задержкой в ​​1 час, сообщили в Укрзалізниці.".