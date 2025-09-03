Live
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова

Общество 12:45   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова Фото: ОО «ХАЦ»

Петиция с просьбой усовершенствовать парки Харькова появилась на сайте мэрии. 

Автор петиции считает, что в Харькове не хватает теннисных столов. Поиграть удается лишь в Саржином Яру. Там, по его мнению, единственное место, где можно развлечься.

«Теннисные столы в городе есть во дворах спальных районов и в Саржином Яру. Хотелось бы, чтобы они были и в других парках – и в Саду Шевченко, и в Центральном парке, и в Стрелке, и других. Сейчас, чтобы поиграть в настольный теннис в парке, приходится ехать в Саржин Яр. Только один нормальный вариант», – говорится в тексте сообщения.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На данный момент сбор подписей продолжается – обращение разместили на сайте мэрии 31 августа и за это время оно набрало семь голосов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
